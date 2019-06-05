واصل أبو يوسف لوطن: مستمرون على نهج الأسرى والشهداء ومتمسكون بجميع الحقوق والثوابت الفلسطينية

رام الله - وطن: هنأ عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، الاسرى والمحررين منهم وعوائلهم وابناء الشعب الفلسطيني عامة بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وأكد أبو يوسف خلال حديثه في الموجة المفتوحة "وطن الشهداء والاسرى" في اول ايام عيد الفطر السعيد، والذي يقدمها عبد الفتاح دولة، أن رسالة القيادة الفلسطيينية للأسرى وأهالي الشهداء هي أننا مستمرون على نهج الأسرى والشهداء ومتمسكون بجميع الحقوق والثوابت الفلسطينية حتى ينال شعبنا الفلسطيني استقلاله وعودة اللاجئين.

وأضاف: عندما ذهبنا صباح اليوم إلى زيارة عائلات الشهداء والأسرى تلقينا الاتصالات من داخل زنازين الاحتلال كانت تحدي واضح وصوت عالي من قبل الأسرى الذين أكدوا على الاستمرار في دربهم بالتمسك بالحقوق والثوابت من أجل إنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين وحق تقرير المصير لأبناء الشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأشار أبو يوسف إلى أن الأسرى يدركون جميعاً حجم التحديات والمخاطرة التي تحيط بوضعنا الفلسطيني تحديداً في هذه الظروف في سياق المحاولة الأمريكية لتمرير ما يسمى صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية، وما يتم الترتيب له في البحرين من ورشة إقتصادية تشكل المزيد من التطبيع مع الدول العربية التي حذرنا من مغبة ذلك، وطلبنا من البحرين والدول العربية من العدول عن إستضافت هذه الورشة لأننا درك مدى أهمية الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في هذه الظروف تحديداً.

ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني قدم الاف الشهداء والأسرى والجرحى ليس فقط للدفاع عن المقدسات الاسلامية والمسيحية بل دفاعاً عن كرامة الأمة العربية والاسلامية.

وقال أبو واصل إن القيادة الفلسطينية تعطي أولوية لعائلات الشهداء والأسرى، رغم قطع أموال المقاصة الفلسطينية، مشدداً على أنه لو بقي قرش واحد لكان سيقدم لعائلات الشهداء والأسرى، وخلال الأشهر الثلاث الأخيرة لم تقطع رواتب عائلات الشهداء والأسرى.

وأبرق أبو واصل في ختام حديثه رسالة بان لا أحد يستطيع المساس بالشهداء والأسرى لأنهم من رسم لنا الطريق وضحوا من أجل حرية وكرامة الشعب الفلسطيني.