زوجة الاسير المضرب حسن العويوي لوطن: مر العيد علينا بقهر والكل مقصر في قضيتنا

رام الله- وطن: استهجنت ميساء العويوي زوجة الاسير المضرب عن الطعام منذ 66 يوما التنكر لزوجها وقضيته، والتقصير الاعلامي بحق زوجها المضرب ضد اعتقاله الاداري.

وقالت خلال حديثه في الموجة المفتوحة "وطن الشهداء والاسرى" في اول ايام عيد الفطر السعيد: "يمر علينا العيد الاول وزوجي في الاسر و مضرب عن الطعام، فلا عيد لنا ولا لاهالي الاسرى".

وتتابع، "مر صباح العيد بكل القهر، استيقظ اطفالي يسألوني عن والدهم يريدون معايدته وتمضية العيد معه، ماذا اقول لهم؟ اسئلتهم كثيرة وبلا اجوبة. عندما شاهدت اولادي هكذا تمالكت نفسي، وقلت لماذا احرمهم من فرحة العيد فألبستهم الملابس الجديدة".

واشارت الى ان تقصيرا اعلاميا بحق قضية زوجها المضرب والذي يعيش ظروفا صحية صعبة، "من يتحرك معنا ومع اهالي الاسرى؟لااحد".