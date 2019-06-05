العالول لوطن: نرفض اي مشاريع اقتصادية تأتي من ورشة البحرين

رام الله- وطن: جدد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول، رفضه لأي مشاريع اقتصادية تأتي من ورشة عمل في المنامة او البحرين، مضيفًا، من بعتقد ذلك فهو واهم تماما، نحن نعاهد الاسرى ان هذا الثمن الباهظ الذي دفعوه من اجل الحرية هو الذي نبني عليه رفضنا لهذه المشاريع، ولايمكن ان نقبل الا بحريتهم.

وقال فيما يتعلق بموضوع الهجوم على الاسرى والشهداء من خلال الرواتب، " الخصم المالي من رواتب الاسرى ربما لدينا القدرة على تحمله وتعويضه ولكن الموضوع ليس ماليا بل مبدئيا، لو قبلنا بمبدأ الخصم من المقاصة فيما يتعلق باموال الشهداء والاسرى هذا يعني ادانة لنضالهم، وادانة لما يقومون به وبأنه جريمة وليس نضالا".

وتابع خلال حديثه في الموجة المفتوحة "وطن الشهداء والاسرى" في اول ايام عيد الفطر السعيد، أن العيد هو يوم استثنائي يعيشه ذوي الاسرى، واسرانا هم يعيشون دائما في ذاكرتنا هم في وجداننا وعقلنا وقلوبنا، هم فئة قدمت من التضحية كما لم يقدمها احد، التضحية بالحرية لااعتقد انه يوازيها تضحيات".

وتابع، "العيد هو محفز لان نأخذه منطلقا للاصرار على تحقيق اهداف الشعب الفلسطيني، ونعاهدهم على الاستمرار بالنضال من اجل تحقيق مااسروا من اجله".