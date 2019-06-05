حزب الشعب يستنكر الهجوم الارهابي على الجيش المصري ويعرب عن تضامنه مع مصر وشعبها الأبي

رام الله- وطن: استنكر حزب الشعب الفلسطيني، "العملية الإرهابية الجبانة" التي استهدفت صباح يوم عيد الفطر نقطة كمين عسكري شمال سيناء وأدت الى مقتل ١٤ جنديا مصريا وجرح اخرين بين متوسطة وخطيرة.

وأعرب الحزب في بيان صحفي، اليوم الاربعاء، عن "تضامنه الكامل مع مصر وشعبها الشقيق وجيشها الباسل في مواجهة موجة الإرهاب الذي يستهدف أمن مصر ومكانتها واستقرارها، ويمثل محاولة بائسة للمساس بدورها ومكانتها في الإقليم والمنطقة العربية والعالم".

وتقدم حزب الشعب بخالص العزاء لجمهورية مصر وشعبها وجيشها وقيادتها ولعائلات الجنود المصريين الذين قتلوا اليوم، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والأمن والاستقرار لجمهورية مصر العربية.