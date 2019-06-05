ظريف يتهم "الموساد" باختلاق معلومات استخبارتية تربط طهران بالهجمات على ناقلات النفط في الفجيرة

وطن- وكالات: اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الموساد الإسرائيلي باختلاق معلومات استخبارتية تربط طهران بالهجمات على ناقلات النفط في الفجيرة.

وقال ظريف "إن صبيان "الفريق ب"، يبكون مرة أخرى، وهذه المرة بعد قيام الموساد الإسرائيلي بتلفيق معلومات استخباراتية، حول تورط إيران في التخريب في الفجيرة".

وأضاف ظريف: "لقد حذرت من الحوادث والأخبار الكاذبة. نحن نعلم ماذا يحصل عندما تصدق أكاذيبهم."

ويستخدم ظريف في تصريحاته دوما، مصطلح "فريق ب"، للدلالة على كل من (جون) بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، وبنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال، و(محمد) بن سلمان ولي العهد السعودي، و(محمد) بن زايد ولي عهد أبو ظبي.

وصرح بولتون سابقا بأن الهجمات على ناقلات النفط قبالة سواحل الإمارات، قد نفذت باستخدام ألغام بحرية إيرانية بشكل شبه مؤكد، مضيفا أن الولايات المتحدة سترد على أي تهديد من قبل إيران أو وكلائها في المنطقة.

وتعرضت 4 سفن شحن تجارية مدنية، في 12 مايو الماضي، لعمليات تفجريرية قبالة ساحل إمارة الفجيرة، وفق بيان لوزارة الخارجية الإماراتية.