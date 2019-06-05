الاحتلال يخطر بوقف العمل بخطوط الكهرباء شمال يطا



الخليل- وطن: أخطر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بوقف العمل ووضع اليد على قواعد لمد خطوط كهرباء الضغط العالي في منطقه بيرين شمال يطا، مخصصة لتزويد سكان تلك المنطقة بالكهرباء.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية جنوب الضفة الغربية بإقليم يطا وضواحيها راتب الجبور، بأن قوات الاحتلال داهمت، المنطقة الواقعة جنوب الخليل، ووضعت الإخطارات، معتبرا أن ذلك يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الاحتلالية التي تهدف للاستيلاء على أراضي المواطنين وتوسيع رقعة الاستيطان من خلال الضغط على السكان وأصحاب الأرض من الفلسطينيين لدفعهم على الرحيل.

وكانت قوات الاحتلال اقتلعت واستولت في وقت سابق من هذا الشهر على شبكة المياه التي تزود سكان تلك المنطقة.

(وفا)