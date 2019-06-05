تقارير اسرائيلية: باراك يدرس العودة إلى معترك السياسة

وطن- وكالات: ذكرت تقارير اسرائيلية، أن رئيس وزراء الاحتلال السابق، إيهود باراك، يدرس العودة إلى معترك السياسة، عبر ترشيح نفسه لرئاسة حزب "العمل" المعارض.

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال، أن باراك قد يكون مرشحا لرئاسة الحزب في الانتخابات الداخلية التي تجري مطلع تموز/ يوليو المقبل.

وفشل حزب "العمل" في انتخابات الكنيست الأخيرة بشكل كبير، إذ انخفضت مقاعده من 24 إلى ستة مقاعد فقط.

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل"، إن باراك يعتزم إجراء استطلاعات للرأي بشأن الترشح لرئاسة حزب العمل، وفي حال لم يخضها باسم الحزب، سيدخل الانتخابات بشكل مستقل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن رئيس الحزب الحالي، أفي غباي، يؤيد ترشح باراك لخلافته.

وكان باراك قال، في نيسان/ أبريل الماضي، إن حزب العمل هو الوحيد الذي "يمثل صوتا سياسيا واجتماعيا واضحا ويمتلك فريقا مثيرا للإعجاب".

وفي آخر تصريحاته التي يهاجم فيها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بشكل متكرر، قال باراك، إن نتنياهو "انتهى".