"قدم" الأسير أبو سمره في خطر

رام الله- وطن: بات الاسير الجريح محمد عماد حسنين "ابو سمره" ( ١٧ عاما) يواجه مصيرا مجهولا بعد اقدام سلطات الاحتلال على نقله من مستشفى شعاري تسيدك في القدس حيث كان يرقد فيه منذ ٢١ يوما جراح إصابته بعيار ناري في قدمه اليمنى ما أدى إلى تمزق شرايينه وارودة رئيسية، دون أن يعلم ذويه الجهة التي نقل إليها.

ونقل الصحفي منتصر حمدان عن ذوي الأسير، تأكيدهم أن ابنهم تعرض لإصابة خطيرة بقدمه أثناء وقوفه في تظاهرة سلمية بالقرب من مدخل البيرة الشمالي "الستي إن" قبل ٢١ يوما حيث استهدفه احد جنود الاحتلال بعيار ناري مزق أجزاء من عضلة قدمه ومزقت شرايين واوردة قدمه حيث قام جنود الاحتلال باختطافه أثناء محاولات الإخلاء ونقل الى المستشفى الاسرائيلي لتلقي العلاج وفرض قيود على زيارته.

ووفقا لرواية الأهل فإنه اصيب بينما كان يشعل سيجارته في حين تدعي سلطات الاحتلال بأنه كان يستعد لإشعال فتيل زجاجة حارقة، حيث اعتبرتها العائلة رواية كاذبة وقالت إن هدفها التغطية على جريمة الجندي الذي أطلاق النار على ابنها دون أن يشكل خطرا عليه.

وتفاجأ ذوو الطفل بقيام سلطات الاحتلال بنقله من المستشفى دون أخبارهم بأية معلومات عن مصيره ومكان تواجده وسط مخاوفهم من تعرضه لبتر قدمه خاصة أن إصابته كانت خطيرة.

ويتعمد جنود الاحتلال استهداف ارجل الفتية المشاركين في مسيرات سلمية بهدف إحداث إعاقات دائمة لهم.

ونقل الصحفي حمدان عن مصادر في مخيم الجلزون تأكيدها أن العشرات من الفتية في المخيم تعرضوا لإصابات مماثلة خلال السنوات القليلة الماضية ما يؤشر الى سياسة ممنهجة من قبل جنود الاحتلال باستهداف الفتية بهذه الطريقة مع العلم ان هذه السياسة تنفذ ضد المشاركين في مسيرات العودة على حدود غزة الشرقية والشمالية.

وتواصل عائلة الأسير الجريح الاتصالات بغية معرفة مصير ابنها حيث تلقت وعدا من محامي نادي الأسير ببذل المزيد من الجهود للكشف عن مصيره صبيحة يوم غد الخميس.