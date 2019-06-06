اشتية: السلطة تواجه خطر الانهيار، وسنبدأ في تسريح عناصر من الأجهزة الأمنية لو استمرت الأزمة المالية

رام الله- وطن: أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، إن السلطة الفلسطينية تواجه خطر الانهيار، محذرا من احتمال إفلاسها ماليا في غضون شهرين أو ثلاثة.

وتابع قائلا: “لن نقوم بحل السلطة، ولكنهم قد يدفعونها للانهيار”، وأضاف أنه في حال حدوث ذلك، ستعود منظمة التحرير الفلسطينية إلى "إدارة الأمور" وقد يصبح الاعتراف بدولة إسرائيل موضع شك.

وأضاف في تصريحات لجريدة نيويورك تايمز الأمريكية، أن السلطة ستبدأ في تسريح عناصر من الأجهزة الأمنية لو استمرت الأزمة المالية الراهنة.

وأكد اشتيه إن الأزمة المالية تشتد، مضيفا أن "شهري تموز وآب سيكونان الأصعب، وفي حال استمرارها سنبدأ بوقف عناصر من الأجهزة الأمنية لعدم القدرة على تغطية النفقات".

وأضاف اشتية أن موسم الصيف الحالي سيكون "حاراً جداً" على كافة الأصعدة في تلميح الى تصعيد محتمل، محذرا من الوصول إلى هذه النقطة.

وهاجم شتية "أساليب الضغط والابتزاز التي تمارسها إدارة ترامب للضغط علينا من أجل وضع خطة سلام، بدءًا بمؤتمر هذا الشهر حول التنمية الاقتصادية في الضفة الغربية".

كما دعا الدول لعدم المشاركة في ورشة البحرين الاقتصادية المقررة نهاية الشهر . وتوقع بان تفشل القمة .مضيفا"ستولد ميتة".