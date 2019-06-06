الذهب يبلغ ذروته في أكثر من 3 أشهر

وطن: ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر، بعد تصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة، مما دفع الدولار إلى أدنى مستوياته في عدة أسابيع.

وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.8 بالمئة إلى 1339.60 دولار للأوقية.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول قال، إن البنك المركزي سيتصرف "حسبما تقتضي الحاجة" في مواجهة مخاطر الحرب التجارية، ليترك الباب مفتوحا أمام احتمال خفض الفائدة.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس، جيمس بولارد، إن الضرورة قد تقتضي خفض الفائدة "قريبا".

وعززت بيانات اقتصادية صدرت عقب تعليق باول، الثلاثاء، توقعات خفض الفائدة أيضا، إذ تراجعت الطلبيات الجديدة للسلع الأميركية الصنع في أبريل، في حين هبطت الشحنات بأعلى وتيرة في عامين.

ويدعم خفض أسعار الفائدة الذهب كونه يقلص من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن، الذي لا يدر عائدا.

ومما عزز جاذبية المعدن الأصفر، انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته في نحو 7 أسابيع بفعل احتمال خفض سعر الفائدة في مواجهة المخاطر الاقتصادية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 14.84 دولار للأوقية، بعدما لامست أعلى مستوياتها في نحو شهر عند 14.88 دولار للأوقية.تتستّر على تطوير السعودية صواريخ بالستية