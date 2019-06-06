الاحتلال يقرر إلغاء زيارات أهالي الأسرى اليوم

رام الله- وطن: قرّرت سلطات الاحتلال إلغاء زيارة أهالي الأسرى، اليوم الخميس، ثاني أيّام عيد الفطر، في كافّة سجون الاحتلال.

وأفادت لجنة أهالي الأسرى في سجون الاحتلال، بأنّ سلطات الاحتلال قرّرت إلغاء زيارات أهالي الأسرى بحجّة الازدحام على المعابر.

وتُواصل سلطات الاحتلال منذ شهر تموز عام 2017 منع أهالي أسرى من قطاع غزة من زيارة أبنائهم، ويقبع في سجون الاحتلال نحو سبعة آلاف فلسطيني في ظروف صعبة بينهم نحو (350) أسيراً من قطاع غزة.