الاحتلال يستهدف أراضي المزارعين في قطاع غزة اليوم

غزة- وطن: استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتمركزة على حدود قطاع غزة اليوم الخميس، بنيران أسلحتها الرشاشة أراضي المزارعين في مناطق حدودية مختلفة.

وفتح جنود الاحتلال المتواجدين شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، النار تجاه أراضٍ زراعية في تلك المناطق، كما أطلقوا النار قرب خيام العودة. "وفق موقع صحيفة القدس ".

يشار إلى أن قوات الاحتلال تستهدف بشكل يومي ومتعمد المزارعين والصيادين قبالة الحدود البرية والبحرية لقطاع غزة في محاولة منها التنغيص على حياة المواطنين والتضييق عليهم.