وزيرة الصحة: القانون سيلاحق المعتدين على الطواقم الطبية

الخليل-وطن: أدانت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، الاعتداء على أحد كوادر الطبية في مستشفى الخليل الحكومي.

وأضافت الوزيرة الكيلة، في بيان صحفي، الخميس، أن الاعتداء على فني الأشعة في مستشفى الخليل صلاح أبو مارية يؤكد أن التصدي لمثل هذه الظاهرة يستلزم تدخل الجميع، بما فيها المجتمع المحلي.

وقالت إن "الطواقم الطبية قضت أيام العيد في خدمة المرضى، بعيداً عن ابنائهم وأهليهم، فكان حرياً بمن اعتدى على أبو مارية أن يقدم كلمة شكر لمن يضمد جراح مصابينا ومرضانا، لا أن يضرب ويجرح!"

وهاتفت وزيرة الصحة أبو مارية للاطمئنان على وضعه الصحي، مؤكدة أنه ستتم ملاحقة المعتدين على الطواقم الطبية من خلال القانون، لرد اعتبار المواطن الفلسطيني أولاً، والقطاع الصحي ثانياً.