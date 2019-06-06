عمر عساف لوطن : مواجهة اجراءات الاحتلال لا تكون بالخطابات الرنانة وإنما باطلاق يد المقاومة الشعبية وإنهاء الإنقسام

رام الله – وطن: قال الكاتب والمحلل السياسي عمر عساف في مقابلة خاصة مع وكالة وطن إن "اجراءات الاحتلال المتمثلة باقتطاع أموال المقاصة والتهديد باقتطاعات جديدة يأتي بهدف التضييق على السلطة الفلسطينية بعيدا عن اسقاطها، وذلك في محاولة اسرائيلية لتطويعها أكثر كي تقدم على مزيد من التنازلات".

وأضاف : بات معروفا للجميع بأن بقاء السلطة مصلحة اسرائيلية، من أجل استمرار التنسيق الأمني وتبعاته على الأرض، لذلك لن تقوم اسرائيل باسقاط السلطة، تماما كرغبتها في استمرار الانقسام الداخلي الذي يرى فيه الاحتلال خدمة لأهدافه وسياساته التهويدية.

وشدد أن "القرار الأمثل للقيادة الفلسطينية في هذه المرحلة الصعبة هو التصعيد الميداني ودعم المقاومة الشعبية وإطلاق يدها، وليس الخطابات الاعلامية الرنانة هنا وهناك"، مشيرا الى أن السلطة غير جاهزة للمواجهة والتصدي لأنها لا تريد تصعيدا، وهناك المئات من التصريحات الرسمية التي تؤكد على ذلك، مردفا : كل التصريحات التي تتحدث عن صيف ساخن أو حار، أعتقد أنها مجرد أقوال بعيدة عن الافعال.

وأكد أنه على السلطة أيضا التقاط أي جهود تهدف الى تطبيق ملف المصالحة الوطنية، لأن الأساس أن نكون موحدين في مواجهة كل التحديات التي تعصف بقضيتنا، الى جانب مغادرة نهج اوسلو وتقييم المرحلة السابقة البائسة التي مررنا بها لإعادة ثقة المواطن، وتحديد علاقاتنا مع الكثير من الدول بحسب موقفها من القضية الفلسطينية، وعلى رأسها دول الخليج.

تسريح أفراد من الأجهزة الأمنية مطلب قديم

وتعقيبا على تصريح رئيس الوزراء د. محمد اشتيه الذي قال فيه إن السلطة ستبدأ في تسريح عناصر من الأجهزة الأمنية اذا استمرت الأزمة المالية، قال عساف : تسريح أفراد من أجهزة الأمن هو مطلب قديم، لأننا لا نحتاج الى هذا الكم الهائل من الأفراد ولا للميزانيات الضخمة المرصودة للأمن.

وأكد أن المطلوب إعادة توزيع أجهزة الأمن على قطاع الإنتاج، إذ ينبغي أن تكون معظم الموازنة لصالح التعليم والصحة والزراعة، وليس لصالح الأمن.

وكان رئيس الوزراء د اشتية قال في تصريحات لجريدة نيويورك تايمز الأمريكية إن السلطة الفلسطينية تواجه خطر الانهيار، محذرا من احتمال إفلاسها ماليا في غضون شهرين أو ثلاثة.

وتابع قائلا: “لن نقوم بحل السلطة، ولكنهم قد يدفعونها للانهيار”، وأضاف أنه في حال حدوث ذلك، ستعود منظمة التحرير الفلسطينية إلى "إدارة الأمور" وقد يصبح الاعتراف بدولة إسرائيل موضع شك.

وأضاف أن السلطة ستبدأ في تسريح عناصر من الأجهزة الأمنية اذا استمرت الأزمة المالية الراهنة.

وأكد أن "شهري تموز وآب سيكونان الأصعب، وفي حال استمرارها سنبدأ بوقف عناصر من الأجهزة الأمنية لعدم القدرة على تغطية النفقات".

وأضاف اشتية أن موسم الصيف الحالي سيكون "حاراً جداً" على كافة الأصعدة في تلميح الى تصعيد محتمل، محذرا من الوصول إلى هذه النقطة.