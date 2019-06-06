بيت لحم : مستوطنون يستولون على أراض زراعية في منطقة المخرور

بيت لحم - وطن: استولى مستوطنون اليوم، على أراض زراعية في منطقة المخرور في مدينة بيت جالا غرب مدينة بيت لحم.

وقال مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية إن "الجمعية الاستيطانية "كيرن كييمت" استولت على أربعة دونمات من أراضي المواطنين في بيت جالا، ووضعت أسلاكا شائكة في محيطها، من أجل إقامة وحدات استيطانية فيها، مستعينة بمجموعات من جمعية "الكاكال" الاستيطانية".

وأضاف بريجية أن هذا الاعتداء يعكس مخططات الاحتلال واستهدافه لمنطقتي المخرور والقصير غرب بيت لحم.