نقل الأسير حسن العويوي إلى المستشفى بعد تدهور وضعه الصحي

وطن: قال نادي الأسير إن "إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي نقلت اليوم الأسير حسن العويوي، المضرب عن الطعام منذ 66 يوماً من معتقل "نيتسان الرملة" إلى مستشفى "برزلاي" بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي".

وذكر النادي في بيان له، أن الأسير العويوي نقل إلى المستشفى لتردي وضعه الصحي نتيجة إضرابه عن الطعام منذ الثاني من نيسان/إبريل الماضي رفضاً لاعتقاله الإداري، مشيرا إلى أن الأسير العويوي من مدينة الخليل، ومتزوج وأب لثلاثة أطفال.