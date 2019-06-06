اشتية: سنستمر بالاقتراض من البنوك

وطن: أكد رئيس الوزراء د. محمد اشتية، أن الحكومة ما زالت تعاني من أزمة مالية خانقة بسبب سياسة الاحتلال الأخيرة وما نتج عنها من قرار لاقتطاع جزء من أموال المقاصة المستحقة للسلطة الفلسطينية.

وعن سبل تجاوز الأزمة، قال اشتية إن الحكومة ستواصل الاقتراض من البنوك من أجل سد العجز في الأزمة المالية خصوصاً الرواتب.

ونوه خلال رسالة مصورة وجهها للمواطنين، إلى أن الرئيس محمود عباس توجه خلال مشاركته في القمتين العربية والإسلامية بطلب تفعيل شبكة الأمان المالي العربي لمحاولة اجتياز الأزمة.

وأشار إلى أن السلطة توجهت للمجتمع الدولي من أجل وضع إسرائيل أمام مسؤولياتها بسبب مخالفتها للقوانين الدولية، ولاتفاقية باريس الاقتصادية.

وكان رئيس الوزراء قد أكد في تصريحات صحفية سابقة، أن البنوك العاملة في السوق المحلية، قادرة على إقراض الحكومة حتى شهر أكتوبر/تشرين أول المقبل.

وبحسب محللون اقتصاديون لوطن فإن مجمل ديون الحكومة للبنوك وصلت الى قرابة المليار و700 مليون دولار.