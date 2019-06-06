العثور على جثة فتاة داخل منزلها ‏في منطقة أم الشرايط

وطن: ذكرت مصادر في الشرطة أنه تم اليوم الخميس، العثور على جثة فتاة (19 عاماً) داخل منزلها ‏في منطقة أم الشرايط بالبيرة،

وقد استدعي إلى المكان طواقم من الدفاع المدني لاستخراج جثة الفتاة، حيث توفيت في الحمّام، بينما كان الباب مغلقاً عليها.

وقال المتحدث باسم الشرطة لؤي ارزيقات لوطن أنه تم تحويل الجثة إلى معهد الطب العدلي للتشريح بناء على قرار وكيل النيابة.

وأفاد ارزيقات أن ظروف الوفاة قد تكون طبيعية، بسبب أن الفتاة تعاني من مرض مزمن، ولكنه تم تحويلها للطب العدلي لاستخراج التقرير النهائي بأسباب الوفاة.