بالفيديو: في ظل اشتداد الأزمه الماليه.. اشتية يتوجه برساله لموظفي السلطه

وطن: حيّا رئيس الوزراء محمد اشتية، الروح المعنوية لرجال الأمن والموظفين وجميع العاملين في مفاصل السلطة الوطنية الفلسطينية، على صمودهم، مؤكدا أنهم والفصائل ملتفون خلف موقف الرئيس الرافض لصفقة القرن، مضيفاً: "ومثلما عبرنا ظروفا صعبة سنعبر هذا الظرف".

وأوضح اشتيه في رسالة وجهها الى المواطنين عبر فيديو نشره على صفحته على موقع "فيسبوك"، اليوم الخميس، أن الضغط المالي الذي تمارسه "إسرائيل" علينا، هو جزء من حرب مالية من أجل دفعنا للاستسلام والهزيمة والقبول بما تسمى "صفقة القرن"، مضيفا أن شعبنا لن يهزم ولن يقبل إلا بالعدالة التي تكون على اساس دولة مستقلة ذات سيادة، وعاصمتها القدس، وكذلك حق العودة للاجئين.

وقال اشتيه في كلمته "إن الرئيس محمود عباس، طالب خلال القمتين العربية والإسلامية بمكة المكرمة، بتفعيل شبكة الأمان العربية، كما توجهنا للمجتمع الدولي لوضع إسرائيل امام مسؤولياتها لأن ما تقوم به مخالف لاتفاقية باريس الاقتصادية".

وأشار رئيس الوزراء الى أن الحكومة اضطرت خلال الأشهر الماضية للاقتراض من البنوك، وسنستمر في ذلك، لافتا إلى أنه ورغم صعوبة الوضع إلا أننا سنبقى أوفياء لأسر الشهداء والأسرى.

جاءت كلمة اشتية في سياق الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية، واقتطاع الاحتلال لأموال "المقاصة" الفلسطينية، وبعد يوم من مقابلة له مع صحيفة "نيويورك تايمز"، نُشرت يوم أمس الأربعاء، حذّر فيها من أن السلطة الفلسطينية توشك على الإفلاس في غضون شهرين أو ثلاثة...

وقال اشتية في حديثه مع الصحيفة الأمريكية إن السلطة الفلسطينية تواجه خطر الانهيار، وستبدأ في تسريح عناصر من الأجهزة الأمنية لو استمرت الأزمة المالية الراهنة.

وأضاف، "لن نقوم بحل السلطة، ولكنهم قد يدفعونها للانهيار. في حال حدوث ذلك، ستعود منظمة التحرير الفلسطينية إلى إدارة الأمور وقد يصبح الاعتراف بدولة إسرائيل موضع شك".

وأكد اشتية في المقابلة أن السلطة تسيطر على الوضع حاليًا "لكن لا أعرف لكم من الوقت".

كما دعا إلى مقاطعة مؤتمر البحرين "الذي تتباهى إدارة ترامب أنه سيركز على تحسين الاقتصاد الفلسطيني، في الوقت الذي تقوم فيه بسحب تمويلها للفلسطينيين"، مضيفًا، "هؤلاء هم نفس الأشخاص الذين يعملون على تجفيف الموارد المالية للسلطة الفلسطينية".

وكانت الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية بدأت بعد قطع الإدارة الأمريكية كافة أشكال التمويل للقطاع الحكومي والأهلي في الضفة الغربية، إضافة لمستشفيات فلسطينية في القدس، وقطع المساعدات للأنوروا، ثم تطورت الضغوطات بعد أن بدأت دولة الاحتلال قبل ثلاثة شهور باقتطاع نصف مليار شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية كخطوة لدفع السلطة إلى وقف دفع مخصصات عائلات الأسرى والشهداء، فامتنعت السلطة عن استلام بقية عائدات الضرائب، واعتمدت على الاستدانة من البنوك لتوفير جزء من رواتب موظفيها.