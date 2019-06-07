عذراً ... لقد سرقوا العيد

كتبت: أسماء سلامة

سأعوض ما حرمت منه في أبنائي . مقولة يرددها الكثيرون منا ( كآباء ) ، ونسعى جاهدين لتحقيقها ، لنعطي أبناءنا ما حرمتنا منه ظروف حياتنا ، ولكنني بالأمس شعرت بالعجز ، فلم استطع أن أمنح أبنائي شيئاً عشته ، وملكته يوماً . لم أستطع أن أمنحهم بعض ذكريات المستقبل ، أن أكتب مشهداً في قصة تُروى للأبناء والأحفاد ، بل بالعكس كنت شاهدة على تشويه صورة من المفترض أن تكون من أجمل اللوحات ، العيد .

من أصعب المواقف التي تعرضت لها مع أبنائي كان تساؤلاتهم بالأمس عند الإعلان عن يوم العيد ، لماذا السعودية غداً ونحن بعد غد ؟ لماذا صلاة تراويح وتكبيرات العيد معاً في الأقصى؟؟ أصلاً من يوم الجمعة الماضي أعلنوا أن العيد الأربعاء بدون الهلال ، لماذا يراقبون اليوم ؟؟ ماذا أجيب .......

هل أعطيهم دروساً في الدين والسياسة ، وعلاقة السياسة الآن في بعض الأمور الدينية ، ومدى تأثير التحالفات وموازين القوى الدولية على حكومات المنطقة ؟ ولعلني اتطرق إلى موضوع فصل الدين عن الدولة والعلمانية ، وآتي على ذكر مبادئ فرض العضلات والاستقواء والسيطرة .

تداخلات كثيرة ، يصعب على كثير من البالغين استيعابها ، والجدل والنقاش فيها يطول ، فكيف لي أن اشرحها مبسطة لأطفال جل اهتمامهم هو العيد ، متى العيد ؟؟

سؤال بسيط جداً ، يلخص اشتياق أطفال لفرحة منتظرة منذ شهر ، ولكن الإجابة عليه تصلح في الواقع عناوين لرسالات في الدكتوراة ، ومحاضرات وبحوث .

لا أخفي الأمر ، فقد تمكنت بطريقة ما من الإجابة على أحد الأسئلة ، نحن دول عربية قسمها الاستعمار بحدود سياسية حسب اتفاقيات دولية ، باختصار " وزعوا الكعكة " وبالتالي فإن كل دولة لها سيادتها على أرضها ولا يوجد مرجعية موحدة لكافة الدول العربية ، لذلك هناك جنسيات عربية مختلفة ، وبالنسبة لأمور الدين ، فإن الحاكم الأول هو القرآن والسنة ، وفيما يختص بموضوع صوم وإفطار رمضان ، فإن الهلال هو الأساس ، قد يرصد الهلال في دولة ويتعذر رصده في الأخرى . وهكذا تم الأمر .

كانت الإجابة مقنعة لهم إلى حد كبير ، ولكنني لم أكن على نفس الدرجة من القناعة ، فلم يسبق أن بدأ لحديث عن العيد قبل أسبوع تقريباً من موعد مراقبة الهلال ، كثر اللغط ، والهرج والمرج ، مراصد فلكية ومشايخ ومواقع تواصل اجتماعي ، أصبح الشغل الشاغل للناس هو موعد العيد . وبدأ تشكيل الفرق ، فريق الثلاثاء وفريق الأربعاء ، لم يكن ينقصنا سوى عمل استفتاء جماهيري على موعد العيد ، لماذا لا تترك الأمور تسير على طبيعتها ، إن كان الأمر فعلاً هو أمر ديني بحت ، لندع تعاليم الدين هي تقرر " رؤية الهلال " ، لكن الأمر واضح ، هناك تداخلات أخرى في هذا الموضوع ، تخطت الدين ، مبدأ " بالونات الاختبار " وتسريب الأخبار ، لنجس النبض ونرى من معنا ومن ضدنا " إن جاز التعبير " .

نجوت من السؤال الأول ، ولكن السؤال الثاني كان الأصعب ، الداخل الفلسطيني ، وا أسفاه ...

صلاة تراويح وتكبيرات العيد معاً ، أشقاء أحدهم يصلي صلاة الفجر والآخر يستعد لصلاة العيد ، أحدهم يكمل صيام اليوم الثلاثين والآخر " يجاهر بالإفطار " ، كيف سأخرج من هذا المأزق ، لن أخوض في أي حوار مع أبنائي حول أي انقسام داخلي مهما كانت دوافعه ومرجعياته ومهما كان شكله فأنا ما زلت أحاول أن أخرج من مسألة الانقسام بين الضفة وغزة ، يأتي الآن تقسيم المقسم ، وتجزئة المجزأ ، كارثة حقيقية . لكن لا بد من التشديد على ضرورة الوحدة والمرجعية الواحدة ، وعدم الخروج عن الكل ، خاصة في هذا الوقت ، الوحدة مطلوبة ، والانقياد الأعمى للآخر مرفوض.

عجزت عن الإجابة وتهربت ، كنت جبانة وأعترف .

مساء غريب جداً ، في مثل أعمارهم تكون هذه الأمسيات التي تسبق العيد ، هي فترة الذروة في الاشتياق لاستقبال العيد ، نهاية التحضيرات والتجهيزات ، كما كنا نفعل في طفولتنا . تلك الطفولة التي كان العيد فيها حالة خاصة لا توصف ، بكل تفاصيله الصغيرة ، أين تلك الأجواء مما عايشناه بالفعل قبل هذا العيد .

أشفقت عليهم ، سرقنا منهم اللهفة على العيد ، وبدل أن يكون ما يدور في مخيلتهم هو ماذا سنفعل ومن سنرى ومن سنزور ، أصبحت تساؤلاتهم البسيطة تحمل في طياتها قراءة لبعض اسباب التحولات في المنطقة وبعض معالم مستقبلها .

وبشكل تلقائي أتى السؤال الداخلي ، ماذا تركنا لهم من العيد ؟ وأتت أعياد طفولتي ذكريات بدت أجمل من حاضر مشوه .

كنا في آخر أسبوع من رمضان نبدأ بالترقب والتجهيز ،بالرغم من كل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الصعب ، لم يستطع أي شيء أن يسرق منا فرحتنا بالعيد ، كنا نفاجأ بتكبيرات العيد في مأذنة المسجد ، ثم يطلّ علينا المفتي عبر التلفزيون الأردني ليعلن العيد ، ثم يأتي صوت أم كلثوم " يا ليلة العيد أنستينا " فندخل في الأجواء أكثر ، تتبعها صفاء أبو السعود " أهلا أهلا بالعيد " فنحس أن ضيفنا المنتظر بات قاب قوسين أو أدنى من الباب . نضع ثيابنا في بعض الأحيان بجانب الوسادة لتكون آخر وأول ما نرى . نصحو دون نداء الوالدة المعتاد ، نطوف بيوت الجيران والأقارب دون كلل أو ملل ، وطبعاً نحصي ما جمعناه من العيدية كل عشرة دقائق ، طبقنا العمليات الحسابية بكل براعة ، اكثر وأقل ، زائد وناقص ومجموع . كنا نشعر بالأسف عند حلول المساء لأن زائرنا الغالي سيذهب . فأين ذهب العيد ؟

يقول الشاعر العراقي " مصطفى جمال الدين " :

يا عين هل تذكرت الذي أخذت منا الليالي وما كم كأسنا انسكبا

وهل تذكرت أطفالا مباهجهم يا عيد في صبحك الآني إذا اقتربا

هلا تذكرت ليل الأمس تملؤه بشراً إذا جئت أين البشر ... قد ذهبا

لم أر البِشر في وجوه أبنائي ، ولا لمست اللهفة لعيد ، ألا يكفي ما رأوه في شهر الصوم من أخبار حوادث ودمار وكوارث ، قتل وانتحار ، تجاوزنا كل الحدود وجعلنا من عيدهم فتنة والفتنة أشد من القتل .

ولذلك الطفل الذي كان يضع يده على فم أبيه ليمنعه من التكبير في يوم الصوم ، وعيونه مليئة بالرعب ، ولأطفالنا أقول : عذراً من القلب ... لقد سرقوا منكم العيد .