ميلادينوف: اشتية وعد بإلغاء الزيادة على رواتب الوزراء

وطن: أعلن المنسّق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، أنّ رئيس الوزراء محمد اشتية وعده بالعودة عن قرار الزيادة على رواتب الوزراء ورئيس الوزراء في الحكومة السابقة وهو الإجراء الذي اتّخذته حكومة الحمدالله سرًّا.

وقال ملادينوف في تغريدة على تويتر إنّه "في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الفلسطيني من مصاعب اقتصادية ويتمّ قطع الرواتب في غزة، فإنّ مثل هذه القرارات تتحدّى المنطق وتثير غضب الناس بحقّ!".

وأضاف أنّه تحدّث إلى اشتية "وهو ملتزم بإنهاء هذه الممارسة على الفور والتحقيق".

وانتشرت خلال الأيام الماضية، وثائق رسمية تؤكد رفع راتب الوزير من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف دولار وراتب رئيس الوزراء من أربعة آلاف إلى ستة آلاف دولار، ما أثر ذلك موجة استنكار واسعة.

وكانت مصادر خاصة صرحت لوطن، في وقت سابق ان الرئيس اصدر قرارا بوقف كل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة والمتعلقة بزيادة رواتب وزراءها ، وان تكون رواتب وزراء الحكومة الحالية ومن في حكمهم حسب القانون والاستمرار في حالة التقشف.

واضافت المصادر ان الرئيس كلف رئيس الوزراء محمد اشتية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق القرار بشكل فوري.