رحيل الرئيس الفخري للجالية الفلسطينية في النمسا جورج نيقولا

رام الله- وطن: توفي الرئيس الفخري للجالية الفلسطينية في النمسا جورج نيقولا، أول أمس.

ونعى رئيس دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير نبيل شعث، نيقولا، معربا عن صادق تعازيه ومواساته لعائلة الفقيد، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكرس نيقولا، حياته في سبيل العمل الوطني الفلسطيني وخدمة أبناء شعبه وقضيته العادلة، وهو من أشهر الاطباء الفلسطينيين في أوروبا، وأحد ابرز كوادر العمل الوطني الفلسطيني في الشتات، وأحد مؤسسي الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في اوروبا، وكان التحق بحركة فتح عام 1968 وكان من اهم كوادرها في النمسا والساحة الاوروبية.

يشار إلى أن الرئيس محمود عباس قلده عام 2016، وسام الاستحقاق والتميز، وحاصل على وسام الاستحقاق الذهبي من الرئاسة النمساوية عام 2012.