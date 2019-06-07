الاحتلال ينصب عدة حواجز في محافظة جنين

جنين- وطن: نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عدة حواجز عسكرية وكثفت من تواجدها العسكري، في عدة مناطق بمحافظة جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية في عدة مناطق؛ شملت شارع جنين – الناصرة، وضاحية صباح الخير في جنين، وقريتي ام التوت وعرانة، وعلى الشارع الالتفافي، وعلى مفترق بلدتي يعبد وعرابة، وعلى شارع جنين – نابلس.

وأضافت أن الجنود شرعوا بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها، ما تسبب بإعاقة حركة المواطنين.

(وفا)