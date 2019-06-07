الاحتلال يستنفر قواته على الحدود مع لبنان وسوريا تخوفا من هجوم لـحزب الله

وطن: أعلن جيش الاحتلال مناطق مزارع شبعا وصولا إلى جبل الشيخ عند الحدود اللبنانية السورية مناطق عسكرية مغلقة، ورفع درجة تأهب قواته هناك واستنفرها.

وذكر موقع "لبنان 24" أن جيش الاحتلال نقل وحدات مراقبة إلى مزارع شبعا، بذريعة أنه رصد تحركات لعناصر حزب الله، استعدادا لتوجيه ضربة ضد أهداف إسرائيلية ردا على قصف سوريا.

ونشر الموقع صورا من المنطقة الحدودية، تظهر التعزيزات العسكرية التي استحضرها جيش الاحتلال، وانتشار الجيش اللبناني وقوات الـ"يونيفيل" من الجهة اللبنانية.