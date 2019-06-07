الشرطة: مقتل الشاب موسى جبريل وإصابة 3 أخرين في "شجار مخيم بلاطة"

نابلس- وطن: قُتل الشاب موسى محمد مصطفى جبريل من مخيم بلاطة (20 عاماً)، بعد إصابته بآلة حادة في رقبته، وأصيب شقيقه ومواطنان آخران بالرصاص في شجار وقع الليلة الماضية في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن "غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغاً بوصول الشاب جبريل للمستشفى متوفياً إثر إصابته بآلة حادة برقبته وإصابة شقيقه بآلة حادة بإصابة وصفت بالمتوسطة وإصابة شابين آخرين بعيارين ناريين. وعلى الفور باشرت غرفة عمليات الشرطة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص من الشرطة والأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لحفظ الأمن والنظام وحصر المشتبه بهم بالضلوع بالشجار".

وأضاف ارزيقات أن "قوة كبيرة من الأجهزة الأمنية انتشرت داخل مخيم بلاطة لحفظ الأمن والنظام وحماية ممتلكات المواطنين وارواحهم وعند وصولها للمخيم تعرضت لاطلاق نار أكثر من مرة تم التعامل مع كل موقف على حدة واتخذت مراكزها داخل المخيم لإتاحة المجال لفريق الأدلة الجنائية بالمباحث العامة من رفع الأدلة وتفتيش بعض المنازل التي تخص المشتبه بهم بالضلوع بالشجار وقضية القتل".

وأكد أن الشرطة قامت بإعلام النيابة العامة والتي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات وتفاصيل الحادثة فيما قررت الأخيرة التحفظ على الجثمان لحين احالته لمعهد الطب العدلي بجامعة النجاح الوطنية، ولازال البحث جارِ عن المشتبه بهم.