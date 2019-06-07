بالفيديو: زكارنة يرد على اشتيه ويدعو الى النزول للشارع رفضا لقرصنة الاحتلال وصفقة القرن

رام الله- وطن: وجه رئيس نقابة الموظفين العموميين سابقا بسام زكارنة رسالة للموظفين المدنيين والعسكريين والحكومة والقطاع الخاص.

وتأتي رسالة زكارنة رداً على رسالة وجهها أمس، رئيس الوزراء محمد اشتية، للمواطنين عبر فيديو نشره على صفحته على موقع "فيسبوك"، اليوم الخميس، أكد فيها أن الضغط المالي الذي تمارسه "إسرائيل" علينا، هو جزء من حرب مالية من أجل دفعنا للاستسلام والهزيمة والقبول بما تسمى "صفقة القرن"، مضيفا أن شعبنا لن يهزم ولن يقبل إلا بالعدالة التي تكون على اساس دولة مستقلة ذات سيادة، وعاصمتها القدس، وكذلك حق العودة للاجئين. للاطلاع على الرسالة (اضغط هنا)

وقال زكارنة في مقطع فيديو إن رسالته للموظفين بأن القيادة رفضت استلام الأموال منقوصة، ولايوجد أزمة مالية وإنما أزمة سياسية يعاني منها شعبنا بسبب اقتطاع الاحتلال جزء من أموال المقاصة.

وفي رسالته للحكومة، أضاف زكارنة: رسالتنا واضحة للحكومة بأننا رأينا أول أمس رئيس الحكومة محمد اشتية وقد "شمر" عن ذراعيه، ونحن نقول بشكل واضح نلتف حول القيادة الفلسطينية ضد هذه القرصنة الاسرائيلية وضد صفقة القرن وضد مؤتمر البحرين، ونقول بشكل واضح نريد من الحكومة أن تطلب بشكل رسمي من الشركات بأن "تشمر" عن ذراعيها وتقف مع أبناء الشعب الفلسطيني، لأن بعض الجامعات منعت ولم تسجل الكثير من أبناء الموظفين بسبب العجز المالي، وبعض شركات الاتصالات قطعت الهواتف على بعض الموظفين بسبب عجزهم عن دفع فواتيرهم.

وتابع زكارنة: المطلوب من الحكومة تشكيل لجنة لهذه التظلمات وعلى الشركات أن تلتزم بمواجهة القرصنة الاسرائيلية، ونحن كمعلمين وموظفين وقطاع خاص سنقف مع القيادة وسننزل الى الميدان لنعلن رفضنا لصفقة القرن ومؤتمر البحرين والقرصنة الاسرائيلية، والتأكيد على الوحدة.

وقال زكارنة: الدكتور اشتية ظهر امس وقد "شمر" عن ذراعيه، ونحن نقول الآن اننا سنشمر عن ذراعينا وننزل الى الميدان، إضافة إلى ذلك أعلن اشتية في رسالة هامة جدا قبل أيام أن هناك تخفيف للمناوبات في صفوف أفراد الاجهزة الامنية بسبب العجز عن توفير التموين والبنزين لهم، ولم يتحدث عن قضية تسريح، لأن توجهات اشتية اعادة وتعيين موظفين جدد وليس تسريح أخرين ، وبالتالي هذا يصب في خدمة المشروع الوطني.

وأوضح أن التوجه نحو وقف التنسيق الامني مع الاحتلال هو أحد وسائل الضغط على الطرف الاخر، وعندما لا يكون هناك أمن ستشتعل المنطقة وخاصة في فلسطين، حيث سيحتاج العالم عشرات السنين لاعادة الوضع على ما كان عليه سابقا.

وأضاف: بالتالي الرسالة واضحة من الحكومة هو الالتفاف الشعبي، ونحن نريد من كل الشارع ان يعبر عن رفضه لصفقة القرن.

وفي نهاية رسالته وجه زكارنة التحية للموظفين في كافة مواقعهم.