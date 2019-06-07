وكالة الأنباء السورية: لا صحة لكل ما يتم نشره حول عودة أي علاقات مع حركة حماس

وطن: أكد مصدر إعلامي سوري أنه لا صحة لكل ما تتم إشاعته ونشره من تصريحات حول عودة أي علاقات بين الدولة السورية وحركة حماس، مشيراً إلى أن كل ما يتم تداوله من أنباء لم ولن يغير موقف سوريا من هؤلاء الذين لفظهم الشعب السوري منذ بداية الحرب ولا يزال.

وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "سانا" إنه لا صحة لكل ما تتم إشاعته ونشره من تصريحات حول عودة أي علاقات مع حركة حماس مضيفا إن موقف سوريا من هذا الموضوع موقف مبدئي، بني في السابق على أن حماس حركة مقاومة ضد "إسرائيل"، إلا أنه تبين لاحقا أن الدم الإخواني هو الغالب لدى هذه الحركة، عندما دعمت الإرهابيين في سوريا وسارت في المخطط نفسه الذى أرادته “إسرائيل”، بحسب وصف المصدر.

وبحسب "سانا" فقد أضاف المصدر قائلاً: وعليه فإن كل ما يتم تداوله من أنباء لم ولن يغير موقف سورية من هؤلاء الذين لفظهم الشعب السوري منذ بداية الحرب ولا يزال.

وكانت حركة حماس قد أغلقت مكتبها الرئيسي في العاصمة السورية دمشق، في أواخر عام 2011، وبعد أشهر على اندلاع الأزمة السورية، وغادر البلاد معظم رموز الحركة.