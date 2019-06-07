المشروبات الكحولية ستباع في مناطق المشجعين خلال مونديال قطر 2022

وطن: تحدث رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022، حسن الذوادي، عن مسألة بيع المشروبات الكحولية خلال مونديال قطر.

وقال الذوادي خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الروسي، إن المشروبات الكحولية ستكون متوفرة في بعض مناطق المشجعين (الفان زون)، وليس في المناطق العامة.

كما أكد الذوادي سعي قطر للاستفادة من التجربة الروسية الناجحة في تنظيم كأس العالم، بعد النجاح الكبير الذي حققه مونديال روسيا 2018، والذي اعترف به "الفيفا" كأفضل وأنجح مونديال في التاريخ.

وأضاف الذوادي بأن تكلفة الملاعب والمنشآت المستخدمة في بطولة كأس العالم 2022 تقدر بـ6 مليارات دولار.