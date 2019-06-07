إخماد 18 حريقا أتت على أكثر من 130 شجرة زيتون مثمر في محافظة جنين

وطن: أخمدت طواقم الدفاع المدني في محافظة جنين، اليوم الجمعة، 18 حريقا أتت على ما يزيد عن 130 شجرة زيتون مثمرة في عدة مناطق في المحافظة.

وذكر الدفاع المدني، أن أبرز هذه الحرائق كان في المنطقة الغربية للمحافظة وبالتحديد في بلدة "رمانة"، حيث احترقت منطقة جبلية شرق البلدة وأتت النيران على 100 شجرة زيتون.

فيما توزعت باقي الخسائر والحرائق في بلدات وقرى اليامون والجديدة ومرج بن عامر ويعبد وعجة، وعملت طواقم الاطفاء في مراكز الدفاع المدني المنتشرة في المحافظة بإسناد من المتطوعين والاهالي، على ملاحقة السنة اللهب وعمل خطوط نار ووقف امتداد النيران والحد من اتساع رقعتها وحماية المنازل والاراضي الزراعية.