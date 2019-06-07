الفلسطينيون في تركيا ينفون "إشاعة" تم الترويج لها على مواقع التواصل

وطن: انتشر على صفحات مواقع التواصل، خبرًا مفاده أن الشرطة التركية أغلقت ظهر اليوم الجمعة ميدان "تقسيم" في مدينة إسطنبول، بسبب حدوث شجار وقع بين الفلسطينيين المقيمين في تركيا.

إلّا أن الخبر الذي تم تناقله على نطاق واسع، تبيّن أنه لا أساس له من الصحة.

حيث تم نفيّ الخبر من قبل "تجمع الفلسطينيين في تركيا"، وطالب التجمع المواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل، بتحري الدقة قبل نشر الإشاعات التي تسيء للفلسطينيين المغتربين.

وقد تواصلت وطن مع العديد من الفلسطينيين المقيمين في مدينة إسطنبول، الذين أكدوا عدم حدوث الواقعة جملة وتفصيلاً، واعتبروها شائعة مسيئة لهم.