على خلفية الإضراب.. الشرطة اعتقلت اليوم ضابطي إسعاف في الهلال الأحمر

وطن: أفادت مصادر مطلعة لوطن بأنه تم اليوم الجمعة توقيف ضابطي الإسعاف، غازي كعابنه، وهارون الريماوي، من قبل الشرطه للتحقيق، ثم تم الإفراج عنهما بعد توقيعهم على تعهدات وكفالات وأخذ صور عن هوياتهم الشخصيه لحين العوده يوم غد السبت، من أجل عرضهم على النيابه...

وأضافت مصادر لوطن بأن الإعتقال جاء بناءً على شكوى قُدمت من مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر على خلفية الإضراب الذي نفذه العاملون في الجمعية للمطالبه بتحسين ظروفهم الوظيفيه.

وفي اتصال لوطن مع الضابط هارون الريماوي بعد الإفراج عنه، أكد أنه تم اليوم استدعاءه لدى مقر شرطة البالوع، للتحقيق معه في شكوى ضده مقدمة من جمعية الهلال الأحمر، بخصوص الإضراب الذي قامت به خدمات الإسعاف والطورائ يوم 29 أيار/مايو الفائت.

مؤكدًا أن استدعاءه تم اليوم الجمعة على الرغم من أن محكمة العدل العليا ردّت الدعوى القضائية ضدهم للهلال الأحمر. حيث أبدا استغرابه من أن الدعوى لم تسقط إلى الآن برغم قرار المحكمة العليا، متسائلاً إن كان هناك "واسطات" قد تدخلت للإضرار بهم واعتقالهم.

وأضاف الريماوي لـوطن أنه تم اليوم استدعائه بشكل رسمي من قبل الشرطة، وذهب بصحبة زميله الضابط في الإسعاف، غازي كعبانة، وتم توقيعهما على تعهّد بإحضار أعضاء الهيئة الإدارية لنقابة الإسعاف معهم يوم غد السبت، بعد التحقيق معهم وفتح محضر رسمي، وأخذ إفاداتهم.

وذكر الريماوي أن التهم الموجهة لهم، هي احتجاز سيارات الإسعاف وإخفاء مفاتيحها، مؤكداً أن الإضراب الذي خاضه أفراد الهلال الأحمر قانوني 100%، حيث قاموا بتقديم تبليغ رسمي لوزارة العمل قبل خوضهم للإضراب، وأن الإضراب تم بعد استنفاذ خدمات الإسعاف كافة المناشدات الموجهة للرئيس ولرئيس الوزراء للوقوف بجانب العاملين في نقابة خدمات الإسعاف والطورائ، مشيراً إلى صعوبة الأوضاع التي تمر بها قضيتهم.

وكانت مطالب هيئة الهلال الأحمر قبل خوضهم للإضراب مرتكزة على عدة قرارت قامت بها جمعية الهلال الأحمر، أولها قيام الهلال الأحمر بتاريخ 1 أيار/مايو بتقليص سيارات الهلال العامة في الضفة الغربية إلى النصف، وهو ما تعارض مع مطالب المسعفين بزيادة عدد سيارات الإسعاف، رافعين شعار "فلسطين بلا إسعاف".

والأمر الثاني هو قيام الهلال بحصر المكالمات الواردة إلى مقر الهلال الأحمر في حالة الطوارىء (رقم 101) بغرفة العمليات المركزية في مدينة رام الله، حيث أصبحت المكالمات الواردة إلى الهلال من جميع المحافظات يتم استقبالها حصراً في رام الله، وهو يمثل بحسب الريماوي تعطيلاً لعمل وسرعة سيارات الإسعاف في الاستجابة، مما أدى بحسب قوله، إلى حدوث الكثير من حالات الوفاة الموثقة نتيجة هذا القرار، بسبب العناوين الخاطئة.

منوهاً في الوقت ذاته إلى أن هذا النظام، يتم العمل به الدول المتقدمة، ولكن تلك الدول لديها من الإمكانيات ما يجعله نظاماً فعالاً، لتوفر عناوين وكاميرات وأسماء شوارع فيها، وهو ما نفتقده نحن في فلسطين.

بالإضافة إلى مجموعة من المطالب العمالية والحقوقية التي طالب بها أفراد خدمات الإسعاف والطوارىء.