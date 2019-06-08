76 ألف طالب سيخضعون اليوم لامتحانات الثانوية العامة "الإنجاز"

رام الله- وطن: يتوجه 76130 طالبًا صباح اليوم" السبت" لتأدية امتحان الثانوية العامة "الإنجاز" للعام الجاري في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة والمدارس الفلسطينية الخمس خارج الوطن.

ويبلغ عدد الطلبة في محافظات الضفة في جميع الفروع 44486 طالباً/ة، وفي قطاع غزة 31360 طالباً/ة، في حين يبلغ عدد الطلبة المتقدمين للامتحان خارج الوطن 284 طالباً/ة.

وبحسب إحصائية وزارة التربية والتعليم فإن الطلبة الذين سيتقدمون للامتحان في دورته الأولى خلال العام الجاري سيتوزعون على 468 قاعة في الضفة، و180 قاعة في القطاع، و4 قاعات في كل من رومانيا وبلغاريا وقطر وتركيا، إذ سيعقد الامتحان في الوقت ذاته بالوطن والخارج.

وسيتولى أكثر من 10 آلاف معلم سيتولون عمليات المراقبة، في حين سيتولى أكثر من 2000 معلمًا عمليات التصحيح والفرز في الضفة وقطاع غزة.

وأكدت الوزارة قبيل عيد الفطر أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات لانطلاق عمليات التصحيح صبيحة اليوم التالي لعقد أول امتحان.

وكانت الوزارة أجرت قبل فترة الامتحان العملي لمبحث التكنولوجيا، وللمباحث المهنية قبل فترة وجيزة.

ولفتت إلى أنها ستوفد موظفي الإدارة العامة للامتحانات والقياس والتقويم للإشراف على عقد الامتحان في المدارس الفلسطينية في الخارج والتي تدرّس المنهاج الفلسطيني.

وبينت أن تطورات عديدة يشهدها هذا العام على صعيد الثانوية العامة؛ منها انطلاق مسار الكفاءة المهنية الخاص بالفروع المهنية وفرع التكنولوجيا؛ ما يعطي فرصاً إضافية للطلبة الراغبين بالانتقال إلى سوق العمل أو الكليات المهنية والتقنية.

من الجدير بالذكر؛ أن العام هو الأول الذي يتقدم فيه الطلبة للامتحان في مباحث المنهاج الفلسطيني الجديد الذي طُبّق في المدارس في عامه الأول.