الاحتلال يعتقل حارس المسجد الأقصى مهند ادريس بعد الاعتداء عليه "بوحشية"

القدس- وطن: اعتدت مجموعة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم "السبت"، بصورة وحشية على حارس المسجد الأقصى المبارك مهند ادريس قبل أن تعتقله.

ونقلا عن وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية"وفا"، أن الاعتداء والاعتقال جاء بسبب تصدي الحارس ادريس لعناصر الاحتلال التي اقتحمت مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من الأقصى المبارك بأحذيتها ورفضها خلع الحذاء.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد شنت الليلة الماضية، حملة مداهمات واعتقالات طالبت خمسة مواطنين خلال اقتحام جبل المكبر في القدس.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال اقتحمت جبل المكبر وتمركزت في شارع المدارس وحي عبدو، ما أدى إلى اندلاع مواجهاتٍ عنيفة مع أهالي القرية، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني والقنابل الصوتية، واستهدفوا المنازل بشكل مباشر.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابة وأربعة شبان آخرين خلال اقتحام القرية، وهم: أسيل عويسات (19 عامًا)، والشبان كرم عبدو، ومحمد عطا عويسات (23 عامًا) وهو أسيرٌ سابق، وعطا عويسات وموسى نعيم عويسات.

وأشارت المصادر، إلى أن أحد المعتقلين أُصيب نتيجة تعرضه للدهس من قبل إحدى سيارات شرطة الاحتلال، ولم تُعرف طبيعة إصابته.