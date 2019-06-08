واصل أبو يوسف: مسيرة شعبية في الـ 25 من الشهر الجاي تزامناً مع انعقاد مؤتمر البحرين

وطن: أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير منسق القوى والفصائل واصل أبو يوسف عن سلسلة من الفعاليات التي ستنظم في الخامس والعشرين من الشهر الجاري رفضا لكافة المشاريع "المشبوهة" التي تستهدف القضية الفلسطينية ومن بينها ما تسمى "صفقة القرن".

وقال أبو يوسف في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"إن هناك اجتماعات تجري بين الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني وكل الفعاليات من أجل بلورة رد موحد على جميع المخططات الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، وما يجري تحضيره لعقد مؤتمر البحرين الاقتصادي في العاصمة "المنامة".

وأشار أبو يوسف أن الخامس والعشرين الجاري سيشهد سلسلة فعاليات داخل الوطن والشتات بالتزامن مع الورشة الاقتصادية التي ستنظم في البحرين وضد كل ما له علاقة بصفقة القرن مبيناً أن غدا سيكون هناك اجتماعات من أجل التحضير لذلك.

واضاف أبو يوسف أن الفعاليات التي ستنظم ستكون مسيرات شعبية وجماهيرية بالاضافة إلى فعاليات أخرى تعبر عن الإجماع الفلسطيني في رفض كل السياسات الأمريكية في المنطقة وخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.