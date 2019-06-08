الأسير حسن العويوي يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ68

وطن: يواصل الاسير حسن العويوي من الخليل اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ68 على التوالي رفضا لاعتقاله الاداري.

وقال الناطق الرسمي باسم هيئة شؤون الاسرى والمحررين حسن عبد ربه، ان الاسير العويوي يعاني اوضاعا صحية صعبة للغاية وفقد من وزنه اكثر من 20 كيلو غراما، مشيرا الى ان ادارة السجون ما تزال تمارس بحقه الاهمال الطبي والنقل التعسفي.

يُشار إلى أن الأسير العويوي أسير سابق قضى ما مجموعه ثلاث سنوات بين أحكام واعتقال إداري.