الاحتلال يُجدد قرار منع محافظ القدس عدنان غيث من دخول الضفة

رام الله- وطن: جددت سلطات الاحتلال قرار منع محافظ القدس عدنان غيث من دخول الضفة الغربية لمدة ستة أشهر جديدة.

وكان ما يسمى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال أصدر قبل ستة شهور قرارًا بمنع محافظ القدس من دخول الضفة لمدة 6 أشهر.

كما أصدر ما يسمى قائد المنطقة الداخلية والقائد العسكري قرارًا يقضي بمنعه من التواجد أو الحضور أو الاتصال بشكل مباشر أو غير مباشر مع مجموعة أسماء لشخصيات فلسطينية.

وتعرض غيث منذ تكليفه محافظًا للقدس لسلسة من الإجراءات الإسرائيلية، تمثلت بالاعتقال والإبعاد عن مكان سكنه والإقامة الجبرية لفترات متفاوتة، بالإضافة إلى إبعاده عن الضفة ومنع التواصل مع قيادات فلسطينية.