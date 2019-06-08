السفير الأمريكي: لـ"إسرائيل" الحق في ضم أجزاء من الضفة الغربية

وطن: ادعى السفير الأميركي في دولة الاحتلال، ديفيد فريدمان، اليوم السبت، أن "إسرائيل" تملك "الحق" في ضم جزء من الضفة الغربية المحتلة إليها.

وقال فريدمان في مقابلة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" السبت، إنه "في ظل ظروف معيّنة، أعتقد أن إسرائيل تملك الحق في المحافظة على جزء من، لكن على الأغلب ليس كل، الضفة الغربية".

يذكر في هذا السياق أن فريدمان، وهو يهودي أميركي داعم للاستيطان، كان قد صرح في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإسرائيلي "كان" في أيلول/ سبتمبر الماضي، أن مصطلح "حل الدولتين إشكالي"، كما عبر عن الانحياز المطلق لصالح ما أسماه "أمن إسرائيل".

وتجدر الإشارة إلى أن تصريحات فريدمان تتناغم تماما مع تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قبل الانتخابات، والتي جاء فيها أنه "يتطلع إلى ضم وفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية بعد الانتخابات".

وقال في حينه إنه بعد الاعتراف الأميركي بسيادة "إسرائيل" على الجولان السوري المحتل، تجري مناقشات أيضا حول ضم الضفة الغربية.

وتأتي تصريحات فريدمان بعد أقل من 3 أشهر من اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، الأمر الذي رفضته العديد من الدول بما في ذلك روسيا والاتحاد الأوروبي، وبعد عام من نقل الولايات المتحدة لسفارتها لدى دولة الاحتلال من تل أبيب إلى القدس في مايو 2018.