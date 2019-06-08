الاحتلال يُغلق معبر كرم أبو سالم غدًا بحجة الأعياد

وطن: قررت سلطات الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق قطاع غزة غدًا الأحد، بحجة الأعياد اليهودية.

وقال رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق دخول البضائع للقطاع رائد فتوح، إن سلطات الاحتلال ستغلق غدًا المعبر أمام حركة إدخال البضائع والوقود إلى القطاع، بحجة ما يسمى عيد "الأسابيع" اليهودي، على أن يعاد فتحه صباح الاثنين المقبل كالمعتاد.

وكانت سلطات الاحتلال أغلقت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين معبر كرم أبو سالم بسبب عيد الفطر السعيد.