حماس: تصريحات فريدمان تعبير عن عمق المشاركة الأمريكية في العدوان على شعبنا

غزة - وطن: قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، إن تصريحات سفير الولايات المتحدة لدى الاحتلال ديفيد فريدمان، حول أحقية اسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية، تعبير عن عمق المشاركة الأمريكية في العدوان على شعبنا، واستهدافها لمكونات القضية الفلسطينية.

وقال قاسم في تصريحات له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، ان تصريحات السفير الأمريكي هي تساوق كامل مع رؤية اليمين الإسرائيلي الأكثر تطرفاً، واستهتار من الإدارة الأمريكية بكل المواقف العربية.

واضاف، "هذه التصريحات التي تكشف جزءًا من الرؤية الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، يجب أن يقابلها موقف فلسطيني موحد، وهو ما يتطلب من السلطة الفلسطينية أن تغادر مربع الإنتظار ، إلى المبادرة بمواجهة صفقة القرن ، وإطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية؛ باعتبارها الساحة الأكثر استهدافاً في هذه المرحلة، ووقف سياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال".