منتقدا وكالة ناسا.. ترامب يرى القمر جزءا من المريخ

وطن: في سياق انتقاداته لوكالة ناسا، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أن القمر جزء من المريخ، وهو ما أثار جدلا وسخرية.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "نظرا لكل الأموال التي ننفقها، ينبغي لناسا ألا تتحدث عن الذهاب إلى القمر، فقد فعلنا ذلك قبل خمسين عاما".

وأضاف "ينبغي لها (ناسا) التركيز على الأمور الأكبر التي نفعلها، بما في ذلك المريخ، الذي يشكل القمر جزءا منه، إلى جانب الدفاع والعلوم".

ولم يكشف ترامب عما يقصده بذلك، إلا أن هذه التغريدة أثارت ردودا إعلامية ساخرة.

وقالت صحيفة غارديان البريطانية، إنها لم تتلقَّ ردا من ناسا حول ما إذا كان القمر جزءا من المريخ بالفعل.

وكانت ناسا قد أعلنت في مارس/آذار الماضي، أنها تعتزم إرسال رواد فضاء أميركيين مجددا إلى القمر بحلول عام 2024.

وتخطط ناسا لبناء موقع فضائي في مدار قمري يمكن أن ينقل رواد فضاء إلى سطح القمر بحلول عام 2024، في إطار مبادرة أوسع لاستخدام القمر قاعدة لانطلاق بعثات في نهاية المطاف إلى المريخ.

المصدر : وكالة الأناضول