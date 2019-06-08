"أسرى الجهاد" المقطوعة رواتبهم يعلنون الإضراب عن الطعام منتصف الشهر

وطن: أعلن أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال المقطوعة رواتبهم منذ نحو عام ونصف من السلطة عن خوضهم إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، داعين أبناء شعبنا إلى مساندتهم والوقوف إلى جوارهم.

وأوضح البيان رقم "1"، مساء السبت أنّ "السلطة الفلسطينية قطعت رواتب أسرى حركة الجهاد الإسلامي من قطاع غزة والبالغ عددهم 35 أسيرًا منذ عام ونصف العام، وتركتهم وأهلهم للعوز والحاجة".

وأضاف أسرى الجهاد "نحن اليوم وقبل أن نلتقط أنفاسنا بعد الجولة الأخيرة مع السجان دفاعًا عن كرامتنا ومطالبين بحقوقنا نجد أنفسنا مضطرين لخوض إضراب آخر عن الطعام لكن هذه المرة ضد أنفسنا، ضد السلطة الفلسطينية التي قطعت رواتب أهلنا".

وحدّد أسرى الجهاد المقطوعة رواتبهم تاريخ 15 يونيو/ حزيران 2019 موعدًا لبدء إضرابهم عن الطعام، مشيرين إلى أن قرارهم جاء بعدما طرقوا كل الأبواب وسمعوا "الوعود الزائفة والردود القاسية والجارحة".