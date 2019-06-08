عشراوي تستنكر تصريحات فريدمان وتتهمه بالكذب وتبرير الاجرام الاسرائيلي

رام الله- وطن: استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي تصريحات سفير الولايات المتحدة في اسرائيل ديفيد فريدمان وتحريضه المباشر ضد الشعب الفلسطيني، واصفة ما جاء على لسانه بالكذب والحقائق المشوهة بهدف تبرير جرائم اسرائيل.

وأضافت عشراوي في تصريح لها، مساء اليوم السبت، "تزوير فريدمان للحقائق وتبريره المسبق لضم اسرائيل للأراضي الفلسطينية امتداد للنهج العدواني لهذه الادارة وما إلقاء اللوم على الفلسطينيين والادعاء بوجود أغلبية فلسطينية صامتة تؤيد سياسات الإدارة الأميركية الحالية الا محاولة بائسة لاستحضار الأوهام وتبرير الاجرام وهو مرفوض جملة وتفصيلا".