النقابات الصحية تعلق الدوام غداً وتنظم وقفة احتجاجية في جميع مرافق وزارة الصحة والقطاع الخاص

وطن: اعلنت النقابات العاملة في القطاع الصحي انها ستعمل كل ما بوسعها للقضاء على ظاهرة الاعتداءات على طواقمها ولو كلفها الامر اخلاء المستشفيات من كوادرها بشكل كامل، مطالبين بسن قانون رادع لكل من يعتدي على الكوادر الصحية و بأسرع وقت ممكن.

وقررت النقابات الصحية تنظيم وقفة احتجاجية من الساعة 8-10-صباحا غدا الاحد في جميع مرافق وزارة الصحة والقطاع الخاص ولجميع الموظفين، وتعليق الدوام بشكل كامل في اقسام الاشعة لفنيي الاشعة ايام الاحد والاثنين والثلاثاء من الساعة الثامنة وحتى الساعة الثالثة عصرا.

جاء ذلك في ختام اجتماع عقد اليوم السبت في مقر نقابة الاطباء في الخليل ضم كل من نقابة الاطباء ونقابة اطباء الاسنان ونقابة الصيادلة والطب المخبري والتمريض والتغذية ونقابة الاشعة والتصوير الطبي وفنيي التخدير والبصريات والعلاج الطبيعي وفنيي الاسنان ومساعدي الصيادلة لمناقشة ما آلت اليه الامور في موضوع الاعتداء على فني الاشعة صلاح ابو ماريه قبل عدة ايام في مستشفى الخليل الحكومي، وما تبع هذا الاعتداء من تشهير وتطاول على الكوادر الصحية على صفحات التواصل الاجتماعي.

واصدرت النقابات جملة من القرارات ابرزها :

1- ترفض النقابات الصحية وبشدة اي محاولة للاعتداء على الموظفين او النيل منهم اثناء تأديتهم لواجبهم الانساني وتؤكد انه وفي حال حدوث شك بتقصير او اهمال فعلى المواطن التوجه بشكوى ضد الموظف للمؤسسة التي يعمل بها من اجل اتخاذ الاجراء المناسب بحقه وتؤكد النقابات على حق المواطن الفلسطيني بتلقي خدمه مشرفه تليق به وبتضحياته.

2- ترفض النقابات جميع اعمال التحريض والتي تهدف لاضلال الرأي العام و تجييشه ضد العاملين في القطاع الصحي وتطالب الاجهزة الامنية بملاحقة من يؤجج ويحرض بهدف خلق الفتنة وفساد المجتمع، وتؤكد النقابات انه لن تكون حصانة لمن يعتقد انه من اصحاب النفوذ وكل التهديدات والتحريضات تم توثيقها كاملا وستقدم حسب القانون.

3- تحمل النقابات وزارة الصحة مسؤولية توفير البنية الآمنة اللازمة من اجل حماية الافراد والمؤسسات.

4- تناشد النقابات الرئيس التدخل ومنع موظفين من مؤسسة حكومية وطنية ومن الاجهزه الامنية من اقارب المعتدين من استغلال نفوذهم في التستر على الجناة، وادارة حملة التحريض ضد الكوادر الطبية.

5- تستنكر النقابات عدم قيام الاجهزة الامنية حتى اللحظة باعتقال المعتدين وتقديمهم للعدالة وذلك حفاظا على الامن والسلامة العامة.

بناء على ما ذكر واقرارا منا بتحمل مسؤولياتنا واعطاء الفرصة الاخيرة لوقف هذه التعديات، فان النقابات الصحية قررت ما يلي:

1- تنظيم وقفة احتجاجية من الساعة 8-10-صباحا غدا الاحد في جميع مرافق وزارة الصحة والقطاع الخاص و لجميع الموظفين.

2- تعليق الدوام بشكل كامل في اقسام الاشعة لفنيي الاشعه ايام الاحد والاثنين والثلاثاء من الساعة الثامنة وحتى الساعة الثالثة عصرا.

3- سيكون المجلس في حال انعقاد دائم وسيكون تصعيد تدريجي للاجراءات حتى يتم اعتقال المعتدين وتقديمهم للعدالة.

واكد النقابات ان هذا البرنامج والتصعيد يستثنى منه الحالات الطارئة والعمليات المبرمجة وغسيل الكلى وحالات الولادة و مرضى السرطان والثلاسيميا.

واكدت النقابات انه سيكون هناك اجتماع مركزي قريب جدا لتوحيد الجهود من اجل تأمين حماية الكوادرالطبية وتجريم المعتدين.