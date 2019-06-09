أطعمة تعودناها لا ينصح بتناولها على الريق

وطن: تناول كافة الأطعمة كوجبة فطور صحية على الريق ليس صحيحًا. لأن ما نتناوله في الصباح له تأثير كبير على المعدة والأمعاء. أي أن الخطأ في الاختيار قد يشكل خطورة على الصحة.

من هذه المواد:

الحمضيات- ما يشاع بأن عصير البرتقال الطازج هو فطور مثالي صحيح، لأنه يعطي الجسم القوة والطاقة منذ الصباح. ولكن من أجل ذلك يجب تناوله بعد الفطور. لأنه يحتوي على أحماض عديدة مختلفة، قد تسبب التهاب المعدة.

الحلويات- يفضل عدم تناول المعجنات بالكريم والشوكولاتة على الريق. لأن البنكرياس يعجز منذ الصباح عن إفراز الكمية اللازمة من الأنسولين. ما يؤدي إلى اضطراب التوازن الحمضي القاعدي في الجسم.

القهوة- يفضل تناول هذا المشروب الصباحي بعد وجبة الفطور. لأن القهوة عند تناولها على الريق تسبب تهيج الغشاء المخاطي للمعدة، ما يؤدي إلى حدوث التهاب فيها. كما أن تناول القهوة منذ الصباح يشكل عبئا ثقيلا على الكبد، وخطورة عليه.

الموز- أفضل وقت لتناول الموز هو بعد مضي ساعة على تناول الغداء. فالموز في الصباح، يتم هضمه ببطء، ما يسبب انتفاخا وإزعاجات أخرى. علاوة على هذا، الموز غني بالمغنيسيوم الذي يمتص بسرعة كبيرة في الجسم، ما قد يزيد العبء على القلب. كما أن تناول الموز بصورة منتظمة قد يسبب مشكلات في الأوعية الدموية.

الخيار والخضروات الخضراء الأخرى- هذه المواد في حالتها الطازجة تصبح خطرة على الصحة عند تناولها على الريق. لأنها تحتوي على أحماض قوية، وفي الصباح لا يوجد ما يكفي من العصير في المعدة لهضمها. أي يمكن أن تسبب الحرقة وعدم الراحة.

المصدر: روسيا اليوم