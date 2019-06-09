الاحتلال لن يوافق على أي تسهيلات جديدة لغزة إلا بشروط

رام الله- وطن: أفادت تقارير عبرية بأن دولة الاحتلال لن توافق على ما اسمته أي " تسهيلات" جديدة لقطاع غزة، إلا بشروط جديدة.

وجاء في صحيفة " يسرائيل هيوم" العبرية أن إسرائيل تريد أن تشدد مواقفها تجاه حركة حماس، ولن توافق على أي "تسهيلات" جديدة لغزة، إلا بعد إعادة جنودها الاسرى، ووقف التظاهرات على حدود القطاع.

ونقلت الصحيفة، عن تقارير عربية، أن مدير المخابرات المصرية، عباس كامل، اجتمع السبت مع مصادر أمنية إسرائيلية في "تل أبيب"، وأن هذه المصادر أبلغته بشروط إسرائيل الجديدة.

وقالت الصحيفة العبرية، إن المصادر الأمنية الإسرائيلية، أبلغت كامل، أنها لن توافق على الإفراج عن محرري صفقة شاليط، الذين تم اعادة اعتقالهم.

وأضافت الصحيفة، أن إسرائيل أوضحت لكامل، أنها لن توافق على السماح بإدخال الأموال القطرية لغزة، إلا لصالح لمشاريع الإنسانية فقط، وتحت رقابة الأمم المتحدة.

وأشارت الصحيفة العبرية، الى أن إسرائيل طلبت من كامل، ابلاغ حماس بهذه الشروط، وأنها لن وتوافق على أي تسهيلات جديدة، بدون اعادة الجنود، ووقف مطلق لمسيرات العودة على حدود قطاع غزة.-"عكا للشؤون الاسرائيلية"