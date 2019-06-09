الكشف عن تفاصيل الحدث الامني في بحر حيفا

وطن: كشف موقع "واللا" العبري عن تفاصيل الحديث الامني الذي وقع قبالة شاطئ حيفا في ساعات الفجر الاولى وامتد لساعات صباح اليوم.

وقال الموقع ان قوات من بحرية الاحتلال وسلاح الطيران تعاملت مع حدث امني على متن سفينة شحن اجنبية في خليج حيفا بعد ورود تقارير عن وجود اشخاص يحاولون استهداف السفينة، والذين قاموا بحجظ طاقم السفينة في احدى الزنزانات وهددوا باشعال النار فيها.

واوضح الموقع ان "الحادث بدأ عندما كانت السفينة ، التي تبحر تحت علم بنما ، تنتظر دخول ميناء حيفا في طريقها من ميناء مرسين في جنوب شرق تركيا. وأبلغت الشرطة مركز الميناء أنهم كانوا على ما يبدو راكبين مجهولي الهوية تم اكتشافهما على متن السفينة."

وفقا للتقرير ، بدأ الركاب في أعمال شغب على السفينة ، وسجنوا البحارة وهددوا بإشعال النار في السفينة.

ولفت الموقع ان الحدث وقع على خلفية جنائية ، وان بحرية الاحتلال اقتادت السفينة الى الميناء وان الحدث انتهى.

وكانت مصادر عبرية ذكرت صباح اليوم أن حدثاً أمنياً خطيرا وغير مألوف يجري بالبحر أمام شواطئ حيفا.

ووفقاً لموقع مفزاك، فقد تم استدعاء قوات كبيرة من جيش الاحتلال للمنطقة .