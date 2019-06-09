الشرطة لـوطن: نسبة الجريمة والقتل ارتفعت خلال رمضان وعيد الفطر 42%

رام الله - وطن: قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن نسبة الجريمة والقتل خلال شهر رمضان وايام العيد ارتفعت بنسبة 42% مقارنة في الفترة ذاتها من العام الماضي، مرجعا ذلك الى التسرع وعدم التروي في التعاطي مع الاشكاليات.

وأوضح ارزيقات خلال حديثه لـبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الاعلامية ريم العمري أن فترة العيد شهدت جريمتين بارزتين عندما أقدم شاب على قتل عمته واصابة والده في بلدة الزاوية غرب محافظة سلفيت، وجريمة اخرى وقعت في مخيم بلاطة في نابلس حيث اقدم مجموعة من الشبان على قتل شاب عشريني في شجار وقع في مخيم بلاطة في نابلس.

وتابع، بأن أيام العيد شهدت حالات وفاة، منها وفاة طفل يبلغ من العمر 12 عاما وجدث اثار حبل على رقبته، وانتشال جثة مواطنة من بئر في قرية يتما جنوب نابلس، ووفاة مواطن جراء سقوط مركبة عليه اثناء اصلاحها، كما شهد اليوم الأول في العيد وفاة شقيقين واصابة 11 أخرين اثر حادث سير وقع في نابلس.

وأشار ارزيقات إلى أن شهر رمضان شهد 5 جرائم قتل، وهو ارتفاع خطير وغير مسبوق مقارنة مع الأعوام السابقة، وتحديدا رمضان 2018 الذي شهد انخفاضا كبيرا، الأمر الذي يستدعي مراجعة وتحليل للبحث في الاسباب والحلول.

وأكد ارزيقات أن التحقيقات لا تزال جارية في الجرائم التي وقعت، موضحا أن أسباب المشاكل التي وقعت في مجملها خلافات بسيطة كخلاف على موقف مركبة، وخلافات اسرية كان بالإمكان حلها وتداركها اذا ما تدخل أهل العقد والحل.

وأوضح أن الحوادث ليست بالضرورة جرائم قتل أو شبهات جنائية وقد تكون وفاة طبيعية او حالات مرضية، مشيرا إلى أن البعض تحديدا الأطفال، كالطفل الذي وجد متوفيا وعلى رقبته آثار حبل، قد يكون هو من قام بشنق نفسه بانتظار تقرير الطب العدلي لتحديد ذلك، لكن الدافع لشنق نفسه من الممكن أن يكون الفضول بعد مشاهدة مسلسلات تحتوي على هذه المشاهد، او بعض الالعاب الخطيرة على الهواتف الذكية، داعيا الأهل لمراقبة ابنائهم ومتابعة ما يشاهدونه.

ودعا ارزيقات المواطنين إلى نبذ العنف وعدم الاستماع لكل من يدعو له أو تطوير الخلافات ونبذهم، مؤكدا على ضرورة التعقل واللجوء للقضاء لاخذ حقوقهم، ودعم الانصياع لما يسمى بصك الصلح والذي يكون في كثير من الأحيان حبر على ورق، كما طالب القضاء بسرعة البت في القضايا واخذ اجراءات صارمة بحث كل من يعتدي على المواطنين او يرتكب جرائم قتل.