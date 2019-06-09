اقتحامات واسعة من قبل المستوطنين للاقصى تزامنا مع دعوات لاستباحته

وطن: يشهد المسجد الأقصى المبارك، منذ ساعات صباح اليوم الأحد، اقتحامات واسعة لعشرات المستوطنين من جهة باب المغاربة بحراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

وتنفذ مجموعات المستوطنين جولات مشبوهة واستفزازية في المسجد قبل الخروج منه من جهة باب السلسلة.

وتأتي اقتحامات اليوم الواسعة مع دعوات لجماعات الهيكل المزعوم لأنصارها وجمهور المستوطنين لاستباحته صباح اليوم تزامنا مع بدء أحد الأعياد اليهودية.

وكانت مجموعات المستوطنين قد استأنفت صباح اليوم اقتحاماتها للمسجد المبارك بعد اغلاقه بوجهها طيلة فترة عيد الفطر السعيد.