حزب الشعب: تصريحات "فردمان" صهيونية ومعادية للحرية والحقوق

رام الله- وطن: أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن إدانته الشديدة لتصريحات السفير الأمريكي في دولة الاحتلال الاسرائيلي "ديفيد فردمان"، ووصفها بأنها تعكس عقلية الحركة الصهيونية الاستعمارية المعادية تماماَ لحرية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد حزب الشعب في تصريح صحفي، اليوم الأحد، بأن تصريحات المدعو "فردمان" تمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق وقرارات الشرعية الدولية، وتعبر عن سياسة الإدارة الأمريكية المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني والحامية لدولة الاحتلال.

كما أن تصريحات "فردمان" هي بمثابة دعم أمريكي خالص لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وخلال جولة الانتخابات في أيلول القادم، كما وتشكل تشجيعاً صريحاً لحكومة الاحتلال على مواصلة احتلالها وتكريس الاستيطان في عموم الأراضي الفلسطينية ومنحها الضوء الأخضر لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وانتهاك القوانين والقرارات الدولية.

وختم الحزب بيانه بمطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بإدانة تصريحات "فردمان" وسياسة الادارة الامريكية، والتأكد على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والعمل على عقد مؤتمر دولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وعودة اللاجئين وفق القرار الأممي( 194) وإقامة الدولة المستقلة على كامل الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس.