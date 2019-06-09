ليس الحكومة من تشكل النقابة .. زكارنة ينفي لوطن اجراء مشاورات مع الحكومة لاحياء نقابة الموظفين العموميين

رام الله - وطن: نفى نقيب العاملين في الوظيفة العمومية سابقا بسام زكارنة لوطن ما يجري تداوله في بعض وسائل الاعلام حول اجراء الحكومة مشاورات لاحياء نقابة الموظفين العموميين .

وقال زكارنة لوطن ان موضوع نقابة الموظفين يعود الى 11 تشرين ثاني/نوفمبر 2014 حين صدر قرار من الحكومة السابقة برئاسة رامي الحمد الله بحظر النقابة، في خطوة اندرجت ضمن سياسة الحكومة السابقة بقمع الحريات.

واضاف زكارنة ان الحكومة الحالية ممثلة برئيسها محمد اشتية اعلنت بشكل واضح انه سيكون هناك اعادة للحريات لكل النقابات بما فيها النقابات المحظورة ومن بينها نقابة الموظفين، لكن هذا الموضوع لم يناقش بشكل رسمي مع الدكتور اشتيةحتى الان.

واوضح زكارنة "نحن نرى فيه كنقابة ان نعطي فرصة للحكومة ان تأخذ فترة عمل لا تقل عن 3 شهور وهذا الموضوع سيناقش مع الحكومة ومع كل الاطر والفصائل والجهات المعنية".

واكد زكارنة انه "لم يحدث اي شيء بشان احياء النقابة"، باستثناء الحديث عن الحريات واهمية الحفاظ عليها.

ونفى زكارنة ان تكون الحكومة تجري مشاورات مع اي اطراف لاحياء النقابة، مؤكدا " نحن نرفض رفضا قاطعا ان تقوم الحكومة بتشكيل نقابة ، من يشكل النقابة هم الموظفين، وان على الحكومة فقط ان تلغي قرار حظر وقمع الحريات الذي حدث في عهد الحكومة السابقة".

واكد زكارنة ان قرار حظر النقابة السابقة جرى بقرار من رئيس الحكومة ولم يصدر قرار من المحكمة او من الرئيس بذلك.